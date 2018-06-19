МИД Японии: США и Южная Корея возобновят учения при неудачных переговорах с КНДР

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. США и Южная Корея возобновят совместные военные учения, если переговоры с КНДР по денуклеаризации не будут проходить в благоприятном ключе. Такое мнение выразил во вторник на пресс-конференции в Токио глава МИД Японии Таро Коно.

"Мы считаем, что это [приостановка учений] связано с заявлениями президента [США Дональда] Трампа о желании воздержаться от совместных учений, пока переговоры с Северной Кореей проходят положительно", - сказал он. "Вместе с тем, мы считаем, что они будут немедленно возобновлены, если окажется, что переговоры не идут в положительном ключе", - добавил министр.

Кроме того, он выразил уверенность, что сложившаяся ситуация "не окажет влияния на другие учения, в первую очередь с участием США и Японии".

Ранее пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт подтвердила ТАСС, что США и Южная Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian.