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СМИ: США взяли на себя задачу противолодочного патрулирования на севере Норвегии

Международная панорама
19 июня, 7:57 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 19, июня. /ТАСС

По данным портала aldrimer.no, в настоящий момент на авиабазе ВВС королевства в Норвежском море размещено четыре американских самолета Poseidon

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ОСЛО, 19 июня. /ТАСС/. Противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon ВВС США начали осуществлять 24-часовое патрулирование морских пространств на севере Норвегии. Об этом со ссылкой на собственные источники в ВС Норвегии сообщил норвежский интернет-портал aldrimer.no, специализирующийся на вопросах обороны и безопасности.

По данным портала, в настоящий момент на авиабазе ВВС королевства на острове Аннёйа в Норвежском море размещено четыре американских Poseidon. Норвежские самолеты морской разведки Lockheed P-3 Orion пока не совершают вылетов в связи с выявленными неполадками - на минувшей неделе в обшивке машин были обнаружены трещины. В норвежском минобороны неоднократно подчеркивали, что Норвегия, как член НАТО, должна быть гарантом свободы навигации в регионе и обеспечивать защиту трансатлантических подводных кабелей связи, "которые имеют важнейшее значение для безопасности альянса".

В марте прошлого года Норвегия подписала с США контракт на приобретение у компании Boeing пяти самолетов P-8A Poseidon для нужд ВВС страны. Ожидается, что первый собственный Poseidon Норвегия получит в 2020 году, а все пять встанут на вооружение к 2023 году. Сумма контракта, который включает также приобретение у США современных сенсоров, систем наблюдения и нового противолодочного вооружения, составляет 10 млрд крон ($1,23 млрд по текущему курсу).

Новые Poseidon должны прийти на смену как Orion, так и норвежским самолетам радиоэлектронной борьбы DA-20 Jet Falcon. В настоящий момент на вооружении норвежских ВВС стоит шесть Orion и три Falcon.

Ранее СМИ Норвегии неоднократно сообщали о многочисленных проблемах со стареющими Orion, которые год от года совершали все меньше и меньше вылетов из-за необходимости в ремонте. Самые старые из Orion были приобретены в конце 60-х годов прошлого века, а самые новые - в конце 80-х.

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