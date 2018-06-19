Кортеж Ким Чен Ына прибыл в правительственную резиденцию "Дяоюйтай" на западе Пекина

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Кортеж автомобилей, в одном из которых предположительно находился лидер КНДР Ким Чен Ын, въехал в центральные ворота правительственной резиденции "Дяоюйтай" в западной части Пекина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ким Чен Ын прибыл в Пекин с двухдневным визитом во вторник утром. Об этом сообщал телеканал NHK. Он уточнял, что лидер КНДР из аэропорта направился в "Дяоюйтай".

Как сообщило в тот же день Центральное телевидение Китая, Ким Чен Ын 19-20 июня будет находиться в КНР с визитом. Это третий визит лидера КНДР в Китай в этом году. В предыдущие два раза о визитах лидера КНДР официально сообщалось только после их окончания.

Как полагают наблюдатели, Ким Чен Ын проинформирует председателя КНР Си Цзиньпина об итогах своего саммита с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. Предметом их бесед может быть и ослабление санкций в отношении Пхеньяна, участие в которых Пекин принимает как постоянный член Совета Безопасности ООН. Вашингтон настаивает на сохранении санкций в полном объеме до денуклеаризации Корейского полуострова. Однако детали этого процесса в увязке с ослаблением и снятием санкций еще предстоит уточнить.