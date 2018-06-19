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Решение о продлении санкций ЕС против Крыма и Севастополя вступит в силу в среду

Международная панорама
19 июня, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Накануне Совет ЕС формально принял продление ограничительных мер в отношении полуострова еще на один год

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ТАСС, 19 июня. Решение о продлении односторонних запретительных меры ЕС в отношении Крыма и Севастополя вступит в силу в среду, 20 июня. Текст документа опубликован во вторник в Официальном журнале ЕС.

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Санкции ЕС в отношении Крыма. Досье

"Это решение вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС", - говорится в сообщении.

Формальное решение о продлении санкций на год, до 23 июня 2019 года, Совет ЕС принял накануне.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории региона, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам - посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций.

В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические секторальные санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти пакеты были введены в течение 2014 года. Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.

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