Порошенко внес в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда", целью которого является начало деятельности этого органа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом", - сказано в сообщении. Докладчиком по проекту определен заместитель главы президентской администрации Алексей Филатов. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

На состоявшемся накануне в украинском парламенте согласительном совете спикер Рады Андрей Парубий сообщал, что закон создаст возможность и даст гарантию запуска Высшего антикоррупционного суда, а также снимет некоторые законодательные барьеры.

Ранее Порошенко заявлял, что Антикоррупционный суд должен быть создан до декабря текущего года, когда в стране начнется президентская избирательная кампания.

Требование МВФ

Закон "Об Антикоррупционном суде" Верховная рада приняла 7 июня, он вступил в силу 14 июня. Его создание являлось одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Согласно закону, суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления его в силу. Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные дела о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного вреда составит более $32 тысяч.

Судьи будут избираться на открытом конкурсе, а отбор будет проводить Высшая квалификационная комиссия судей. Помогать в этом ей будет общественный совет международных экспертов, который будет проверять кандидатов на предмет наличия безупречной деловой репутации, знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Лазейка для коррупционеров

Между тем, в законе была зафиксирована норма, прошедшая мимо обсуждения в парламенте, она может позволить ряду коррупционеров уйти из-под юрисдикции новой инстанции. В нем появилось положение, согласно которому "апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые сейчас уже рассматривают в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не во вновь созданном Антикоррупционном суде".

По мнению экспертов, эта норма фактически противоречит договоренностям с международными партнерами, так как приведет к тому, что рассмотрение "апелляции состоится в обход антикоррупционного суда".

В МВФ заявили, что проанализируют документ на предмет его соответствия "договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, которые поддерживаются Фондом".