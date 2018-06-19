Опрос: рейтинг одобрения работы Трампа поднялся до 45%

ТАСС, 19 июня. Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США поднялся до 45% - во второй раз после аналогичного, рекордного для него показателя популярности, зафиксированного в январе 2017 года после инаугурации. Такие данные опроса, проведенного с 11 по 17 июня социологической службой Gallup, обнародовала в понедельник газета The Hill.

Согласно этому исследованию, показатель одобрения работы Трампа увеличился за последние две недели на 3%, что, по оценке газеты, стало следствием проведения в Сингапуре встречи американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Данные опроса вновь выявили наличие большого разрыва в уровне поддержки Трампа среди сторонников Республиканской и Демократической партий США. Так, в настоящее время его деятельность одобряют 90% республиканцев и лишь 10% демократов.

В целом, как отмечает издание, Трамп по своей популярности уступает своим предшественникам, занимавшим президентский пост с 1945 года. По данным Gallup, средний уровень одобрения американских лидеров составлял 53%. У Трампа он пока равен 39%.

В опросе приняли участие 1511 человек в возрасте старше 18 лет, проживающих во всех штатах США.