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Опрос: рейтинг одобрения работы Трампа поднялся до 45%

Международная панорама
19 июня, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

По оценке газеты The Hill, увеличение показателя одобрения связано с проведением в Сингапуре встречи американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном

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ТАСС, 19 июня. Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США поднялся до 45% - во второй раз после аналогичного, рекордного для него показателя популярности, зафиксированного в январе 2017 года после инаугурации. Такие данные опроса, проведенного с 11 по 17 июня социологической службой Gallup, обнародовала в понедельник газета The Hill.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

Согласно этому исследованию, показатель одобрения работы Трампа увеличился за последние две недели на 3%, что, по оценке газеты, стало следствием проведения в Сингапуре встречи американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Данные опроса вновь выявили наличие большого разрыва в уровне поддержки Трампа среди сторонников Республиканской и Демократической партий США. Так, в настоящее время его деятельность одобряют 90% республиканцев и лишь 10% демократов.

В целом, как отмечает издание, Трамп по своей популярности уступает своим предшественникам, занимавшим президентский пост с 1945 года. По данным Gallup, средний уровень одобрения американских лидеров составлял 53%. У Трампа он пока равен 39%.

В опросе приняли участие 1511 человек в возрасте старше 18 лет, проживающих во всех штатах США.

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