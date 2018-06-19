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МИД КНР подтвердил визит Ким Чен Ына в Китай

Международная панорама
19 июня, 10:38 дата обновления: 19 июня, 11:47 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 19, июня. /ТАСС

Лидер КНДР будет находиться с визитом в стране с 19 по 20 июня

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ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге во вторник подтвердил информацию о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай с 19 по 20 июня.

"Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын будет находиться с визитом в Китае с 19 по 20 июня. Ожидаем, что этот визит позволит постепенно углубить китайско-северокорейские отношения", - заявил дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства не уточнил, состоится ли встреча Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином. "Вся информация будет обнародована в ближайшее время", - сказал Гэн Шуан.

Ранее о визите Ким Чен Ына в КНР в указанные сроки сообщило Центральное телевидение страны. Это будет третий визит лидера КНДР в Китай в этом году. До этого он посетил Пекин и Далянь. Об этих визитах официально сообщалось только после их окончания.

Как полагают наблюдатели, Ким Чен Ын проинформирует Си Цзиньпина об итогах саммита с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. Предметом бесед может стать и ослабление санкций в отношении Пхеньяна, участие в которых Пекин принимает как постоянный член Совета Безопасности ООН. Вашингтон настаивает на сохранении ограничений в полном объеме до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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