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СМИ: советник главы СБУ Тандит уволился после посещения форума Тимошенко

Международная панорама
19 июня, 11:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, июня. /ТАСС

По данным агентства "Украинские новости", Юрий Тандит планирует вести свою программу на телеканале "Прямой"

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КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит уволен с должности после посещения форума лидера партии "Батькивщина" и главы одноименной фракции в Верховной раде Юлии Тимошенко.

По версии агентства "Украинские новости", причиной увольнения стал факт "посещения Тандитом в прошлую пятницу форума лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко". "Кроме того, Тандит планирует вести свою программу на телеканале "Прямой", - отмечает СМИ.

По информации издания, Тандит подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено.

Глава СБУ Василий Грицак назначил Тандита своим советником в июле 2015 года. В СБУ Тандит занимался освобождением пленных в Донбассе.

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