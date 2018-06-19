СМИ: советник главы СБУ Тандит уволился после посещения форума Тимошенко

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит уволен с должности после посещения форума лидера партии "Батькивщина" и главы одноименной фракции в Верховной раде Юлии Тимошенко.

По версии агентства "Украинские новости", причиной увольнения стал факт "посещения Тандитом в прошлую пятницу форума лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко". "Кроме того, Тандит планирует вести свою программу на телеканале "Прямой", - отмечает СМИ.

По информации издания, Тандит подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено.

Глава СБУ Василий Грицак назначил Тандита своим советником в июле 2015 года. В СБУ Тандит занимался освобождением пленных в Донбассе.