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Суд ЕС потребовал от Ле Пен вернуть Европарламенту €300 тысяч

Международная панорама
19 июня, 11:26 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 19, июня. /ТАСС

Лидера "Национального фронта" уличили в том, что на эти средства с 2010 по 2016 год она оплачивала работу помощницы, которая, как утверждается, занималась не европейскими делами, а партийными

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БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Европейский суд юстиции признал законным требование Европарламента в адрес лидера французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вернуть структуре €300 тысяч, потраченных из ее фондов на зарплату помощницы политика. Об этом говорится в обнародованном во вторник в Люксембурге решении суда.

"Суд отклонил иск госпожи Ле Пен о признании неправомерным решения Европарламента о компенсации указанной суммы", - отмечается в постановлении.

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Ле Пен уличили в том, что на средства Европарламента с 2010 по 2016 год она оплачивала работу своей помощницы Катрин Гризе, которая, как утверждается, занималась не европейскими делами, а партийной деятельностью в рядах "Национального фронта".

Европарламент потребовал вернуть деньги в конце 2016 года. Вскоре Ле Пен подала иск в Европейский суд юстиции, пытаясь оспорить это требование.

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