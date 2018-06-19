В центре Киева проходят митинги с требованиями выплаты зарплат и возвращения льгот

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Сотни митингующих собрались у здания Верховной рады Украины, требуя погашения долгов по зарплатам, а также обеспечения необходимых социальных стандартов. Как сообщил руководитель Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец, представители угледобывающей отрасли пришли к парламенту, требуя от государства выплатить заработанные деньги.

"В государственном угольном секторе сложилась критическая ситуация. Долги по зарплате перед горняками составляют 761,1 млн гривен ($29 млн). Более половины от этой суммы составляют долги шахтерам Донетчины", - заявил он. Горняки требуют также принятия в Раде проекта закона, который позволит дополнительно направить 2,8 млрд гривен ($106,5 млн) на нужды угольной отрасли. Митингующие в попытке привлечь внимание парламентариев стучат шахтерскими касками о металлический забор и об асфальт.

Еще одна протестная акция проходит здесь с участием ветеранов войны в Афганистане, а также силовых структур. Утром они прошли маршем по улице Грушевского, частично заблокировав движение транспорта. Как сообщили организаторы, участники протеста требуют сохранения социальных стандартов ветеранам войны, членам их семей. Кроме того, они добиваются восстановления в полном объеме льгот, в том числе бесплатного медицинского обслуживания.

По данным полиции Киева, протестные акции проходят в центре столицы без инцидентов и грубого нарушения правопорядка.