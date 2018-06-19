Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В центре Киева проходят митинги с требованиями выплаты зарплат и возвращения льгот

Международная панорама
19 июня, 11:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, июня. /ТАСС

Руководитель Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец отметил, что долги по зарплате перед горняками составляют около $29 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Сотни митингующих собрались у здания Верховной рады Украины, требуя погашения долгов по зарплатам, а также обеспечения необходимых социальных стандартов. Как сообщил руководитель Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец, представители угледобывающей отрасли пришли к парламенту, требуя от государства выплатить заработанные деньги.

"В государственном угольном секторе сложилась критическая ситуация. Долги по зарплате перед горняками составляют 761,1 млн гривен ($29 млн). Более половины от этой суммы составляют долги шахтерам Донетчины", - заявил он. Горняки требуют также принятия в Раде проекта закона, который позволит дополнительно направить 2,8 млрд гривен ($106,5 млн) на нужды угольной отрасли. Митингующие в попытке привлечь внимание парламентариев стучат шахтерскими касками о металлический забор и об асфальт.

Еще одна протестная акция проходит здесь с участием ветеранов войны в Афганистане, а также силовых структур. Утром они прошли маршем по улице Грушевского, частично заблокировав движение транспорта. Как сообщили организаторы, участники протеста требуют сохранения социальных стандартов ветеранам войны, членам их семей. Кроме того, они добиваются восстановления в полном объеме льгот, в том числе бесплатного медицинского обслуживания.

По данным полиции Киева, протестные акции проходят в центре столицы без инцидентов и грубого нарушения правопорядка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
2
СМИ: в США застрелили рэпера XXXTentacion
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Канье Уэст рассказал о влиянии на него убитого XXXTentacion
5
Митрохин сообщил о своем задержании во время пикета у Госдумы
6
Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить
7
Что будет с наследием Джонни Холлидея
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости