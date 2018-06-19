Молдавские социалисты организуют массовый митинг в поддержку русского языка

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Выступающая против вытеснения русского языка Партия социалистов Республики Молдова планирует провести массовый митинг в Кишиневе. Ему будут предшествовать демонстрации в других городах, говорится в сообщении партии, распространенном во вторник.

"По итогам этих акций будет организован большой митинг в защиту русского языка в Кишиневе", - уточняется в нем.

Социалисты считают незаконным решение Конституционного суда, который признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" 1989 года, где за русским закреплялся статус языка межнационального общения. По мнению социалистов, своим решением КС также нарушил Европейскую конвенцию по защите национальных меньшинств и резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 23 января 2018 года.

"Мы считаем манипуляции в отношении русского языка прямой угрозой для социально-политической стабильности и внутренней безопасности РМ, а также фактором, угрожающим существованию нашего многонационального государства. Русский язык должен оставаться языком межнационального общения на всей территории РМ", - говорится в сообщении.

С запросом в КС по поводу функционирования русского языка обратилась Либеральная партия, добивающаяся объединения Молдавии с Румынией. По мнению либералов, статус русского не дает развиваться государственному языку, который и "должен заменить его в общении между представителями разных национальностей".

4 июня КС Молдавии отменил закон, который закреплял за русским языком статус языка межнационального общения в стране. Это был рамочный закон, который определял статус для языков на территории Молдовы и устанавливал соответствующую функцию для русского. Это решение осудил президент страны Игорь Додон, который обратил внимание на то, что на русском языке в республике говорит треть населения: русские, украинцы, гагаузы, болгары и часть молдаван. Обеспокоенность возможным сужением сфер применения русского также выразили власти Гагаузской автономии и непризнанного Приднестровья.