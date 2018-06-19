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Меркель предупредила о росте расходов в случае бездействия в вопросах защиты климата

Международная панорама
19 июня, 13:48 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 19, июня. /ТАСС

Канцлер ФРГ отметила, что одной из причин для беспокойства в стране является развитие транспорта

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БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о последствиях бездействия в вопросах борьбы с изменением климата и призвала активизировать усилия в этой области.

"Экономические расходы [в результате] бездействия едва ли можно оценить, но они будут огромными", - сказала глава правительства, выступая во вторник в Берлине на 9-й международной конференции "Петерсбергский климатический диалог". Ее участники обсуждают, в том числе, вопросы реализации Парижского соглашения по климату. Меркель подчеркнула, что мировое сообщество только сообща может решать глобальные проблемы.

"Мы в Германии должны признать, что нам следует быть еще лучше", - добавила канцлер, имея в виду то, что ФРГ не сможет достигнуть поставленных до 2020 года целей в области борьбы с глобальным потеплением. "В этой связи нам нужно очень много сделать для того, чтобы закрыть те бреши, которые сейчас образовались", - заметила Меркель. Она напомнила, что одной из причин для беспокойства в Германии является развитие транспорта.

Минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных автомобилей. В 2015 году выяснилось, что машины концерна Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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Борьба с изменениями климата
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