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Ле Пен отвергла обвинения в фиктивном трудоустройстве своей помощницы

Международная панорама
19 июня, 13:51 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 19, июня. /ТАСС

Ранее Европейский суд юстиции признал законным требование Европарламента в адрес лидера партии "Национальное объединение" вернуть структуре €300 тысяч

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ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отвергла обвинения в фиктивном трудоустройстве ее помощницы, заявив, что все документы, подтверждающие ее работу, были предоставлены суду. Соответствующую запись политик опубликовала во вторник на своей странице в Twitter.

"Я представила суду 655 документов, подтверждающих работу моего парламентского помощника, - написала она. - Суд отказывается принимать их во внимание под предлогом того, что я должна предоставить их Европарламенту, который меня об этом не просил".

Ранее 19 июня Европейский суд юстиции признал законным требование Европарламента в адрес Ле Пен вернуть структуре €300 тысяч, потраченных из ее фондов на зарплату помощницы политика.

Ле Пен уличили в том, что на средства Европарламента с 2010 по 2016 год она оплачивала работу своей помощницы Катрин Гризе, которая, как утверждается, занималась не европейскими делами, а партийной деятельностью в рядах "Национального фронта" (бывшее название партии "Национальное объединение").

Европарламент потребовал вернуть деньги в конце 2016 года. Вскоре Ле Пен подала иск в Европейский суд юстиции, пытаясь оспорить это требование.

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