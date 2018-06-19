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Турция намерена создать новые зоны безопасности на севере Сирии

Международная панорама
19 июня, 13:57 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 19, июня. /ТАСС

В Анкаре утверждают, что террористы укрепляют свои позиции в этом регионе

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АНКАРА, 19 июня. /ТАСС/. Турция намерена создать новые зоны безопасности на севере Сирии, где находятся курдские формирования из отрядов "Силы народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС). Об этом, как сообщило Анатолийское агентство, заявил во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"При военной помощи США террористы из СНС и ДС укрепляют свои позиции в районах Кобани, Камышлы и Хасека на севере Сирии. Следующей целью Турции станет превращение этих сирийских районов в зоны безопасности", - приводит агентство слова премьера.

14 июня Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие и американские военные на переговорах в Штутгарте 12-13 июня согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из сирийского города Манбидж. До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 4 июня провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которых стороны одобрили дорожную карту по отходу курдских формирований "Сил народной самообороны" из Манбиджа.

Манбидж на протяжении нескольких лет является предметом спора между Анкарой и Вашингтоном. Джозеф Байден в бытность вице-президентом США в 2016 году обещал, что все бойцы курдских формирований СНС, которые входят в состав коалиции "Силы демократической Сирии", покинут этот населенный пункт и перейдут на восточный берег реки Евфрат после освобождения Манбиджа от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". В Турции считают, что отряды СНС могут взять под свой контроль многокилометровую зону на границе двух стран.

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Персоны
Йылдырым, Бинали Байден, Джозеф (Джо) Помпео, Майкл (Майк)
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