СМИ: Ким Чен Ын встретился в Пекине с Си Цзиньпином

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на источники агентство Yonhap.

По его данным, встреча началась через десять минут после прибытия Ким Чен Ына в Дом народных собраний (парламент). Информация о ее деталях пока не поступала.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о визите Ким Чен Ына, который за последние три месяца посещает страну в третий раз. О первых двух китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.