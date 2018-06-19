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СМИ: Ким Чен Ын встретился в Пекине с Си Цзиньпином

Международная панорама
19 июня, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Агентство Yonhap сообщает об отсутствии какой-либо информации о деталях переговоров

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на источники агентство Yonhap.

По его данным, встреча началась через десять минут после прибытия Ким Чен Ына в Дом народных собраний (парламент). Информация о ее деталях пока не поступала.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о визите Ким Чен Ына, который за последние три месяца посещает страну в третий раз. О первых двух китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.

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