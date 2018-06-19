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Источник: Россия, Иран и Турция не планируют принятие документа на встрече в Женеве

Международная панорама
19 июня, 14:40 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 19, июня. /ТАСС

Главным вопросом на встрече стран - гарантов перемирия в САР является создание сирийского конституционного комитета

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ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Страны - гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) по итогам встречи в Женеве не планируют принимать какой-либо документ. Об этом заявил во вторник ТАСС информированный источник.

"Какого-либо документа по итогам встречи представителей стран-гарантов не планируется", - сказал собеседник агентства.

Консультации стран - гарантов идут в Женеве с понедельника 18 июня. Высокопоставленные представители России, Ирана и Турции провели ранее отдельные встречи со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, а в данный момент продолжается общее заседание совместно с эмиссаром. Главный обсуждаемый вопрос - создание сирийского конституционного комитета.

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Де Мистура, Стаффан
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