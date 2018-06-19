ЕС выделил €68 млн на помощь Судану и Южному Судану

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Евросоюз выделил €68 млн на гуманитарную помощь Судану и Южному Судану для поддержки наиболее уязвимых групп населения.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"ЕС увеличивает свою поддержку, поскольку многие люди в Судане и Южном Судане сталкиваются с огромными гуманитарными потребностями. Наша помощь обеспечит важные поставки продовольствия и медикаментов, и позволит нашим партнерам продолжать свою спасательную работу на местах", - приводятся в пресс-релизе слова еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристоса Стилианидеса.

Из указанной суммы €45 млн пойдут на оказание помощи жителям Южного Судана, остальные €23 млн будут распределены на нужды населения Судана. Помимо снабжения продовольствием, водой и медикаментами, часть средств будет направлена на обеспечение безопасности гуманитарных работников

Согласно данным ЕК, в Южном Судане в помощи нуждаются 7 млн человек. Примерно столько же людей в ней нуждаются и в Судане.