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ЕС выделил €68 млн на помощь Судану и Южному Судану

Международная панорама
19 июня, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В обеих странах в помощи нуждаются около 14 млн человек

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Евросоюз выделил €68 млн на гуманитарную помощь Судану и Южному Судану для поддержки наиболее уязвимых групп населения.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"ЕС увеличивает свою поддержку, поскольку многие люди в Судане и Южном Судане сталкиваются с огромными гуманитарными потребностями. Наша помощь обеспечит важные поставки продовольствия и медикаментов, и позволит нашим партнерам продолжать свою спасательную работу на местах", - приводятся в пресс-релизе слова еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристоса Стилианидеса.

Из указанной суммы €45 млн пойдут на оказание помощи жителям Южного Судана, остальные €23 млн будут распределены на нужды населения Судана. Помимо снабжения продовольствием, водой и медикаментами, часть средств будет направлена на обеспечение безопасности гуманитарных работников

Согласно данным ЕК, в Южном Судане в помощи нуждаются 7 млн человек. Примерно столько же людей в ней нуждаются и в Судане.

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