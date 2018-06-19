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Иран не будет вести переговоры с Дональдом Трампом

Международная панорама
19 июня, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Представитель иранского кабмина Мохаммад Багер Нобахт отметил, что исламская республика ведет переговоры с европейскими странами

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ТАСС, 19 июня. Официальный представитель правительства Ирана Мохаммад Багер Нобахт заявил, что Исламская Республика не будет вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом во вторник сообщает агентство Fars.

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"Мы никогда не ведем переговоры по вопросам национальной безопасности, при этом диалог остается одним из инструментов нашей политики. Однако нет никакой логики в переговорах с таким человеком (Дональдом Трампом - прим. ТАСС)", - сказал Нобахт. Заявление представителя правительства было сделано в ответ на письмо с просьбой начать переговоры с США по ряду вопросов, которое написал руководству страны ряд иранских политиков реформаторского толка.

"Ядерная сделка была заключена в результате переговоров, и тот, кто нарушил прежние обязательства, не заслуживает доверия", - отметил политик. Он добавил, что "теперь нет оснований для диалога с таким человеком, но в то же время Иран ведет переговоры с европейскими странами".

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.

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