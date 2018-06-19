Украинский народный трибунал огласит приговор 22 июня в Луганске

ЛУГАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны (УНТ) огласит приговор в отношении представителей нынешней украинской власти 22 июня в Луганске. Об этом сообщили Луганскинформцентру в министерстве связи и массовых коммуникаций провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"Судейский состав Украинского народного трибунала, изучив свыше 1089 томов материалов - результатов сбора и фиксации военных преступлений военно-политического режима Украины против населения Донбасса, удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Историческое событие - оглашение приговора Украинского народного трибунала - состоится 22 июня 2018 года в 09:00 на Театральной площади Луганска", - уточнили в ведомстве.

Украинский народный трибунал

В середине марта 2018 года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела о преступлениях рассматривают на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права. В работе УНТ принимают участие председательствующие в судебном процессе Елена Шишкина, Любовь Батяшова и Татьяна Кравченко; обвинитель Сергей Кожемякин; защитник Елена Гридина; 12 присяжных, определенных жеребьевкой из числа подавших заявки, шесть из них - уроженцы Луганщины.

Все статьи обвинения разделены на ряд блоков: "Геноцид", "Блокада Донбасса", "Пропаганда войны", "Пытки. Грабежи. Разбои", "Создание незаконных вооруженных формирований" и "Использование вооруженных сил против гражданского населения".

УНТ рассматривает преступления, совершенные не только самим Порошенко, но и другими высшими должностными лицами его режима. Так, по делу проходят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий и бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

История заседаний

Первое судебное заседание УНТ состоялось в Донецке 26-27 марта. Именно тогда трибунал выдвинул обвинения против восьми деятелей режима Порошенко, включая самого президента. Первое заседание было посвящено рассмотрению обвинений, связанных с использованием вооруженных сил против гражданского населения.

На последующих заседаниях в апреле суд рассмотрел оставшиеся блоки обвинений. Были заслушаны показания пострадавших и свидетелей событий в Донбассе.

Прения сторон прошли 21-22 мая. Тогда обвинитель УНТ Сергей Кожемякин потребовал пожизненного заключения для президента Украины и его сообщников за преступления против народа Донбасса. Кроме того, суд принял ходатайство Кожемякина о возбуждении уголовных дел против командиров украинских подразделений Вооруженных сил, в том числе против командующего "операцией объединенных сил" Сергея Наева, руководства 24, 30, 51 и 72-й отдельных механизированных бригад, оперативных тактических групп "Север" и "Запад".