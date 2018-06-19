ЛНР и ДНР вынесли на повестку заседания гумподгруппы 27 июня декларацию об осуждении пыток

ЛУГАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Провозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) вынесли на повестку заседания гуманитарной подгруппы Контактной группы, которое состоится 27 июня, вопрос о подписании декларации, осуждающей пытки и насилие со стороны силовых структур в отношении мирных жителей. Об этом во вторник на брифинге в агентстве Луганскинформцентр сообщила представитель ЛНР в гумподгруппе Ольга Кобцева.

Она отметила, что на подконтрольной Киеву территории украинские силовики продолжают подвергать пыткам и насилию мирных жителей, чьи родственники проживают в ЛНР, а также жителей республики, по каким-либо причинам посещающих эту территорию.

"Начиная с марта, в рамках заседаний гуманитарной подгруппы обсуждается вопрос по поводу принятия декларации, которая осуждает пытки и насилие с двух сторон. Был разработан текст и, к сожалению, до сегодняшнего дня данный текст декларации не одобрен украинской стороной. Те изменения в текст, которые были предложены украинской стороной, в частности, добавить туда, что представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) и также структур ООН были допущены ко всем удерживаемым лицам, со стороны республик было поддержано", - сказала представитель ЛНР.

Она отметила, что на последнем заседании гуманитарной подгруппы в Минске 13 июня представители республик Донбасса выразили готовность к подписанию декларации, но это было невозможно из-за отсутствия на нем полномочных представителей Украины.