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Путин и Лукашенко на двусторонней встрече обсуждают повестку заседания ВГС

Международная панорама
19 июня, 15:37 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, июня. /ТАСС

Президент Белоруссии отметил продвижение в решении вопросов, которые до сих пор остались нерешенными

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МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали двустороннюю встречу, в ходе которой обсуждают повестку заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

"Благодарю вас за то, что вы взяли на себя организовать нашу встреч в Минске. Я знаю, что много вопросов (к ВГС) действительно проработано на уровне правительств и ведомств. Коллеги продвинулись в значительной степени в решении вопросов, которые до сих пор остались нерешенными. Но если что-то осталось, можно в этом составе обсудить", - сказал Путин на встрече с Лукашенко, которая проходит с участием делегаций.

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