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Ким Чен Ын: саммит КНДР и США открыл новый этап в денуклеаризации Корейского полуострова

Международная панорама
19 июня, 15:44 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 19, июня. /ТАСС

На состоявшемся саммите в Сингапуре Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности со стороны США

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ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Саммит между лидерами КНДР и США в Сингапуре ознаменовал начало нового этапа в денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил во вторник лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Встреча высшего руководства КНДР и Соединенных Штатов открывает новую страницу в процессе ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове", - отметил он на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Нынешний визит Ким Чен Ына продлится с 19 по 20 июня. За последние три месяца он посещает КНР в третий раз. О первых двух визитах лидера КНДР китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.

12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По завершении переговоров стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. В понедельник Пентагон сообщил, что США и Южная Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове.

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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