Ким Чен Ын: саммит КНДР и США открыл новый этап в денуклеаризации Корейского полуострова

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Саммит между лидерами КНДР и США в Сингапуре ознаменовал начало нового этапа в денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил во вторник лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Встреча высшего руководства КНДР и Соединенных Штатов открывает новую страницу в процессе ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове", - отметил он на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Нынешний визит Ким Чен Ына продлится с 19 по 20 июня. За последние три месяца он посещает КНР в третий раз. О первых двух визитах лидера КНДР китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.

12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По завершении переговоров стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. В понедельник Пентагон сообщил, что США и Южная Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове.