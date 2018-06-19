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СМИ: восемь полицейских и двое митингующих пострадали в столкновениях около Верховной рады

Международная панорама
19 июня, 15:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, июня. /ТАСС

Отмечается, что все пострадавшие обратились к врачам с незначительными повреждениями

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КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Восемь полицейских и двое митингующих пострадали во вторник при столкновениях у Верховной рады. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

"[Крищенко] сообщил, что пока к врачам за помощью обратились два гражданских лица с незначительными повреждениями и восемь полицейских, также с незначительными телесными повреждениями", - сообщает агентство.

Во вторник утром к зданию Рады пришли представители шахтерских и профсоюзных организаций, где заявили о необходимости принятия парламентом закона, который бы погасил задолженность по зарплатам шахтеров государственных угольных предприятий. По информации главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, долги по зарплатам достигли 761,1 млн гривен ($29 млн), а указанный закон позволит направить на нужды угольной отрасли около 2,8 млрд гривен ($106,5 млн). Он подчеркнул, что сегодняшняя акция носит мирный характер, но если депутаты не прислушаются к митингующим, то участники протеста могут силой захватить здание парламента.

Кроме шахтеров возле Рады митингуют ветераны войны в Афганистане, чернобыльцы, а также представители силовых структур, заявлял Волынец. В частности, ветераны-афганцы и чернобыльцы требуют восстановления им всех льгот, предоставления бесплатно медицинского обеспечения.

На площади Конституции, прилегающей к Раде, собралось более тысячи митингующих. В какой-то момент они начали предпринимать попытки прорыва кордона силовиков, и это им удалось. Митингующие подошли вплотную к Раде и расположились на ступеньках парламента. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона протестующих и не дали им прорваться в здание парламента. В настоящее время входы в Раду перекрыты полицией.

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