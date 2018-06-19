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Лукашенко ожидает от заседания госсовета Союзного государства разрешения спорных вопросов

Международная панорама
19 июня, 16:08 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, июня. /ТАСС

Белорусский лидер отметил, что повестка дня проработана и вопросы согласованы

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МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что на заседании Высшего государственного совета Союзного государства будут сняты все проблемные вопросы белорусско-российских отношений. Об этом он заявил во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который прибыл в Минск для участия в заседании совета.

"Я думаю, встреча будет плодотворной, и мы снимем все вопросы, которые, возможно, не были решены на заседании союзного Совмина", - сказал Лукашенко. По его словам, повестка дня проработана и вопросы согласованы. "Предлагается три основных вопроса обсудить, все остальные вопросы у нас в полной готовности и предлагается без обсуждения принять. Традиционно, как у нас принято, накануне заседания Высшего госсовета обсудим вопросы в узком составе", - сказал Лукашенко.

По его словам, встреча будет "хорошей увертюрой к питерским баталиям" (матч чемпионата мира между сборными России и Египта в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС).

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что повестка заседания Высшего госсовета предусматривает обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за прошлый год и утверждение ряда важных документов, включая перечень приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы и программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

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