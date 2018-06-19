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СМИ: Иран объявил о создании штаба по противоборству американской пропаганде

Международная панорама
19 июня, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Решение о создании штаба было принято "в связи с активизацией американского давления и пропаганды", отмечает агентство ISNA

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ТАСС, 19 июня. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти Ирана во вторник инициировали создание штаба по противоборству психологической войне и американской пропаганде. Об этом сообщает агентство ISNA.

Решение о создании штаба было принято в ходе встречи президента Ирана Хасана Роухани, председателя иранского Меджлиса (парламента) Али Лариджани и руководителя судебной власти аятоллы Садега Ардешира Амоли Лариджани. Помимо представителей трех ветвей власти, в штаб будут входить сотрудники Гостелерадио Ирана.

Как отмечает агентства, решение о создании штаба было принято "в связи с активизацией американского давления и пропаганды, которая стремится внушить людям сомнения в завтрашнем дне и создать атмосферу недоверия к государству".

В последнее время наблюдается обострение отношений между Ираном и США. Это связано с выходом Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.

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