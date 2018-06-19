Президент Киргизии сообщил о договоренности с РФ о "миграционной амнистии"

БИШКЕК, 19 июня. /ТАСС/. Киргизия и Россия договорились о применении амнистии в отношении работающих на территории РФ киргизских трудовых мигрантов.

Об этом заявил во вторник в Бишкеке президент республики Сооронбай Жээнбеков во время встречи с заместителем председателя комитета по обороне Госдумы Виктором Заварзиным, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

В сообщении отмечается, что президент Киргизии сослался на свою недавнюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Жээнбекова, тогда лидерам удалось "обсудить актуальные вопросы", а также "сверить часы по достигнутым договоренностям".

"Касаясь вопроса о трудовых мигрантах, Жээнбеков напомнил о достигнутой договоренности о применении "миграционной амнистии" в отношении киргизстанских трудовых мигрантов в России", - говорится в сообщении. Как отметила пресс-служба главы киргизского государства, лидеры двух стран приняли решение о том, что киргизским трудовым мигрантам в России будет предоставлена возможность "легализоваться, не выезжая за пределы РФ".

Последние встречи Путина и Жээнбекова состоялись 14 июня в Москве и 14 мая в Сочи. Во время этих контактов обсуждались различные вопросы двустороннего сотрудничества. В открытой для журналистов части бесед тема мигрантов не поднималась.

Как заверил Жээнбеков, в настоящее время между Киргизией и Россией складывается "активный политический диалог", в том числе в сфере обеспечения безопасности. "Глава государства отметил высокий уровень сотрудничества и взаимодействия между Киргизией и Россией в сферах обеспечения безопасности, военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках ОДКБ, выразил уверенность в большом потенциале для дальнейшего сотрудничества в данном направлении", - отмечается в документе пресс-службы.

По информации киргизской стороны, в настоящее время за пределами страны на заработках находятся около 800 тыс. граждан республики. Примерно 600 тыс. из них работают на территории России. На сегодняшний день в черном списке российских миграционных властей за совершенные ранее различные правонарушения числятся почти 100 тыс. граждан Киргизии.