Кандидат в командующие ВС США в Афганистане обвинил РФ в поддержке талибов

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Россия, Иран и Пакистан оказывают поддержку радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Это утверждал во вторник генерал американских Сухопутных войск Остин Миллер, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового командующего Вооруженными силами США и операцией НАТО в Афганистане.

"Мы не можем добиться [общенационального] примирения в Афганистане, пока Пакистан, Россия и Иран продолжают поддерживать повстанческое движение "Талибан", - говорится в письменных ответах Миллера, подготовленных к слушаниям по рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Мы не можем одними военными средствами решить вопрос зарубежной поддержки [движения] "Талибан". Это требует тесного партнерства с Госдепартаментом и НАТО, чтобы заручиться необходимой международной поддержкой и бросить вызов поведению Пакистана, России и Ирана", - заявляет генерал. Он считает, что "такие страны, как Россия, Иран и Пакистан" предпринимают усилия, чтобы "подорвать афганский прогресс", и США и Североатлантическому альянсу следует противостоять подобной деятельности.

Согласно сведениям, изложенным Миллером, США и НАТО намерены гарантировать, что "[движение] "Талибан" не сможет одержать военную победу" в Афганистане. "Однако лишь военного давления недостаточно, чтобы обеспечить политическое урегулирование афганского конфликта. Требуется также дипломатическое и социальное давление", - заявил генерал. Кроме того, добавил он, барьером на пути к стабильности в Афганистане остается местное ответвление террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), несмотря на "крупные потери [контролировавшихся] районов и боевиков".

В начале марта первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс сообщила, что Вашингтон не поддерживает идею возможного взаимодействия с движением "Талибан", призванного стать противовесом укреплению ИГ. Уэллс комментировала периодически звучащие из уст американских должностных лиц утверждения о том, что Россия поставляет оружие талибам. По словам Уэллс, Москва и Тегеран якобы предлагают рассмотреть возможность взаимодействия с движением "Талибан", чтобы нейтрализовать усиление в Афганистане местного ответвления группировки ИГ. При этом Уэллс подтверждала, что США не исключают в будущем прямых переговоров с талибами с целью урегулирования в Афганистане.

Москва неоднократно категорически отвергала обвинения в свой адрес в поддержке талибов. Никаких доказательств оказания Москвой поддержки талибам власти США не предоставляли.