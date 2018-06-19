Трамп заявил, что рост преступности в ФРГ вызван решением властей принимать мигрантов

ТАСС, 19 июня. Президент США Дональд Трамп во вторник вновь подверг критике миграционную политику правительства Германии, заявив, что решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель принимать в страну беженцев из-за рубежа вызвало рост преступности. Об этом американский лидер написал на своей личной странице в сети Twitter.

"Преступность в Германии выросла более чем на 10% (чиновники не хотят сообщать об этих преступлениях), с тех пор, как стали принимать мигрантов, - написал Трамп. - В других странах положение еще хуже. Будь умной, Америка"!

При этом президент обвинил своих противников из Демократической партии в том, что они намеренно способствуют проникновению в США нелегальных мигрантов, в том числе преступников из группировки MS-13, известной также как Mara Salvatrucha, действующей в государствах Центральной Америки и в общинах выходцев из этих стран в США. Трамп обвинил демократов в том, что они хотят наделить нелегальных иммигрантов американским гражданством, чтобы те голосовали за них на выборах.

"Демократы - это проблема, - написал президент США. - Их не волнует преступность, им нужно, чтобы нелегальные иммигранты проникали и наводняли нашу страну, неважно, какими плохими они могут быть, как например, MS-13. Они не смогут победить со своей ужасной политикой, так что они считают их своими потенциальными избирателями".

В понедельник Трамп раскритиковал в Twitter иммиграционную политику ЕС и заявил, что Вашингтон не допустит в Соединенных Штатах "того, что происходит в Европе". В тот же день он отверг критику своей жесткой политики в данной области, написав, что преступники из самых опасных стран мира пытаются использовать детей как прикрытие, чтобы проникнуть в США.

В Германии в последние дни разгорелся политический кризис, вызванный разногласиями по миграционной политике между Христианско-демократической партией (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и ее партнером по предвыборному блоку - партией Христианско-социальный союз (ХСС), которую возглавляет министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер. Глава МВД в понедельник дал канцлеру две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. В противном случае Зеехофер пригрозил Меркель в одностороннем порядке выпустить министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ.