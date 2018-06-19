Госдеп: эксперты США и РФ на этой неделе провели консультации по ДРСМД

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Эксперты Соединенных Штатов и России на этой неделе провели консультации по поводу имплементации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила помощник госсекретаря США по разоружению, контролю, верификации и проверке соглашений Илем Поблете, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

"Буквально на этой неделе США взаимодействовали с российскими коллегами на уровне экспертов в рамках двусторонней экспертной встречи по ДРСМД. Мы продолжаем взаимодействовать - неважно, идет ли речь о Договоре об открытом небе, Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) или о более широком круге вопросов, являющихся приоритетными для США и России", - сказала она.

В последние годы между Россией и США обострилась полемика вокруг выполнения Договора о РСМД 1987 года. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях. В Москве при этом отмечали, что хотели бы сохранить соглашение.

В 2014 году США обвинили Россию в разработке ракеты, имеющей радиус действия от 500 до 5,5 тыс. км. В 2017 году американские СМИ писали, что речь идет о ракете 9М729 (по классификации НАТО SSC-8). Однако, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, "крылатая ракета наземного базирования с индексом 9М729 полностью отвечает требованиям договора", а американская сторона "не привела конкретных фактов нарушений". По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США сами "достаточно вольно трактуют существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений".