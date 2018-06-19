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Лукашенко: Минск ожидает скорого решения остающихся вопросов с РФ по пересечению границы

Международная панорама
19 июня, 19:39 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, июня. /ТАСС

Ранее белорусский лидер заявил, что будет инициировать обсуждение пограничного контроля на заседании ВГС

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МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что остающиеся нерешенные вопросы по пересечению белорусско-российской границы в ближайшее время будут урегулированы.

Об этом он заявил во вторник на заседании Высшего Государственного совета (ВГС) Союзного государства, передает корреспондент ТАСС.

"Хороший пример, в условиях необходимости обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу мы с пониманием относимся к позиции россиян и применению элементов пограничного контроля, - сказал Лукашенко. - Все оставшиеся вопросы по пересечению белорусско-российской границы нам надо урегулировать". По его словам, стороны договорились, что "решат проблемы в ближайшее время".

По его словам, особая тема в союзном строительстве - это защита интересов граждан. "Для них уже в полной мере обеспечен надлежащий уровень различных прав и свобод, однако сейчас возникают отдельные вопросы по порядку пересечения белорусско-российской границы", - сказал Лукашенко.

Ранее он сказал, что будет инициировать обсуждение пограничного контроля на общей с Россией границе на заседании ВГС. Президент заявил, что страна может закрыть границу с Россией в качестве ответной меры на аналогичное действие Москвы. В свою очередь российская сторона приняла решение, что иностранные граждане не могут въезжать на территорию РФ транзитом через Белоруссию, а использовать для этого только международные пункты пропуска. В соответствии с договоренностями в рамках Союзного государства, на границе Белоруссии и России отсутствуют пограничный и таможенный контроль.

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