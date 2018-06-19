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CNN: Трамп не выполнил свое обещание позвонить Ким Чен Ыну в воскресенье

Международная панорама
19 июня, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Причины, по которым телефонный разговор не состоялся, не приводятся

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© Drew Angerer/Getty Images

ТАСС, 19 июня. Президент США Дональд Трамп не позвонил по телефону лидеру КНДР Ким Чен Ыну в воскресенье, несмотря на свое обещание.

Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

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Источники телеканала в администрации США не сказали, по какой причине не состоялся телефонный разговор между двумя лидерами.

15 июня Трамп во время беседы с журналистами заявил, что в воскресенье он собирается позвонить в КНДР, и добавил, что дал Ким Чен Ыну свой личный телефонный номер на случай, если тот решит позвонить ему.

Саммит Трампа и Ким Чен Ына состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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