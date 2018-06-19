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Лукашенко верит в разрешение всех споров с РФ на основе компромисса

Международная панорама
19 июня, 19:31 дата обновления: 19 июня, 19:34 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, июня. /ТАСС

Стороны намерены продолжать конструктивный диалог по всем направлениям сотрудничества, подчеркнул белорусский лидер

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко верит в разрешение всех споров с РФ в духе взаимопонимания и компромисса. Об этом он заявил во вторник по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

"Спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса. Это еще раз было подтверждено и на моей встрече с Владимиром Владимировичем [Путиным], и непосредственно в ходе прошедшего заседания ВГС [Высшего государственного совета]", - сказал Лукашенко журналистам.

По его словам, стороны намерены продолжать конструктивный диалог по всем направлениям сотрудничества.

"Для устойчивого развития наших стран и повышения уровня благосостояния нарядов будет задействован весь потенциал Союзного государства. Убежден, что нам сегодня удалось придать заметный импульс дальнейшему укреплению братского партнерства Белоруссии и России", - сказал Лукашенко.

Он считает, что многие вопросы белорусско-российских отношений надо решать формате Союзного государства. "В последнее время решение актуальных вопросов зачастую переводится из одного интеграционного формата в другой, например на площадку Евразийского экономического союза, такое развитие ситуации считаю неконструктивным, - сказал Лукашенко. - Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, давайте решать их здесь и сейчас".

По его словам, для нахождения консенсуса незачем обсуждать отдельные вопросы со странами, которые в них вообще не задействованы. При этом он обратил внимание на координирующую роль Постоянного комитета Союзного государства. "Ему необходимо обеспечить системное и регулярное сотрудничество профильных министерств и ведомств Белоруссии и России", - сказал Лукашенко.

Он призвал госсекретаря Союзного государства Григорию Рапоте к тому, чтобы тот видел баланс интересов сторон по вопросам, обсуждаемым на площадках Постоянного комитета. "Нужно прилагать максимум усилий по сближению позиций и подготовке выверенных и эффективных проектов решений", - сказал белорусский президент.

Лукашенко также отметил что Белоруссия и Россия придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам. "Мы говорили о важности координации работы внешнеполитических ведомств. Наши страны придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам и поддерживают друг друга в международных организациях", - сказал Лукашенко. "Мы и далее будем координировать подходы к проблемам региональной и общеевропейской безопасности, совместному противодействию новым вызовам и угрозам", - подчеркнул он.

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