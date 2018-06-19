Париж и Берлин достигли продвижения по проектам совместного танка и истребителя

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Франция и Германия добились продвижения в вопросах совместных программ по созданию нового истребителя и танка. Об этом сообщил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам прошедшего под Берлином заседания германо-французского совета министров и его переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы вышли на прямую линию в вопросе, который был поднят впервые 13 июля 2017 года на нашей совместной с канцлером встрече. Переходим к конкретным мерам по запуску двух крупных программ в сфере военной техники. Речь идет о такой программе по созданию сухопутной техники, как "танк будущего" и о программе авиационной боевой техники "истребитель будущего", - сказал Макрон.

Французский лидер выразил мнение, что "по данным вопросам достигнуто очень важное продвижение вперед, которое следует приветствовать".

Франция и Германия решили объединить усилия в рамках создания нового многоцелевого боевого самолета в 2017 году, подтвердив это и в апреле 2018 года на встрече их военных министров. Данные планы вызвали значительный интерес специалистов, так как в разработке и выпуске новой машины Париж и Берлин собираются перескочить сразу через одну ступень, создав после своих самолетов четвертого поколения машины шестого поколения. Такая разработка может оказаться весьма долгой и страны пока не указывают каких-либо ее сроков. Эксперты считают, что это произойдет не ранее 2040 года.

На сегодняшний день Германия совместно с рядом других европейских стран выпускает истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon, а Франция в одиночку производит самолет аналогичного поколения Rafale.

Также Германия намерена совместно с Францией разработать проект нового танка. Боевая машина должна быть готова к 2030 году, когда истечет срок службы германских танков Leopard 2. По данным министерства обороны ФРГ, технические требования к новому танку уже определены в рамках германо-французского сотрудничества.

Усилить оборону

В ходе своего выступления в Берлине Макрон также сообщил, что "по вопросам геополитического характера, то есть обороны и миграции, в ходе переговоров (с Меркель - прим. ТАСС) было обсуждено, каким образом возможно в наилучшей мере обеспечить защиту Европы в обстановке нынешней сильной геополитической и международной неопределенности".

"Мы сделали выбор в пользу большего суверенитета, но также и большего единства. Мы выступаем за более скоординированный подход на европейском уровне к вопросам безопасности", - заявил французский президент.

"Именно на этом основываются в последние месяцы наши продвижения в сфере обороны, наше структурированное сотрудничество в этой сфере. Теперь мы его дополняем совместной европейской инициативой по обеспечению военного вмешательства", - сказал Макрон. Он отметил, что данная инициатива "позволит в лучшей мере скоординировать наши военные доктрины вмешательства и продвинуться в этом вопросе, начиная с будущей недели, когда данная инициатива будет запущена".

"Мы будем проводить сближение наших стратегических доктрин, осуществлять обмен в сфере военного планирования и программ подготовки военных", - сообщил Макрон. "Это будет гораздо более прагматичный совместный подход к данным вопросам", - подчеркнул президент Франции.