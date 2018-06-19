ЕС сделал первый шаг к визовой реформе, что повысит стоимость шенгенских виз

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Комитет ЕС на уровне постоянных представителей одобрил во вторник на заседании в Брюсселе переговорный мандат Совета ЕС для согласования с Европейским парламентом разработанный Еврокомиссией проект реформы шенгенского визового кодекса.

Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Совета ЕС. Он должен дать европейцам более действенные средства контроля границ для противодействия наплыву мигрантов, а также обеспечить некоторое упрощение процедуры выдачи виз "добропорядочным путешественникам".

Однако платой за то станет повышение базовой цены шенгенской визы с €60 до €80, а для стран с действующими соглашениями об упрощении визового режима с ЕС, в частности, с Россией - с €30 до €40.

"Новые правила предусматривают лучшие условия получения виз для законных путешественников. Они предоставляют возможность подачи документов на визу максимум за 6 месяцев и минимум 15 дней до даты поездки, электронного заполнения и подписания анкет, четко определяют, какие страны должны выдавать визу в случае поездки по нескольким государствам, вводят гармонизированную систему выдачи многолетних виз для лиц с чистой визовой историей с возможностью последовательного увеличения срока, на который предоставлена виза с 1 до 5 лет", - говорится в документе.

"Чтобы страны ЕС могли лучше покрывать расходы на предоставление виз, не создавая сложностей для туристов, визовый сбор будет повышен до €80. Также будет введен специальный механизм, который позволит пересматривать стоимость виз каждые три года", - отмечает Совет ЕС.

"Эффективный контроль миграции включает необходимость наличия возможности вернуть тех, кто не имеет права оставаться на нашей территории. Новый визовый кодекс предоставит нам новый инструмент для действий в отношении иностранных государств, которые не хотят принимать обратно своих граждан", - говорится в документе.

С этой целью в рамках нового кодекса Еврокомиссия получит право оценивать, насколько эффективно иностранные государства сотрудничают с ЕС по приему своих высылаемых граждан. Для оказания давления на самые нерадивые страны Еврокомиссия получит право применять против них "запретительные меры, связанные со стоимостью и процедурой выдачи виз".