ФРГ и Франция выступают за общеевропейское решение проблемы мигрантов

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Германия и Франция выступают за поиск общеевропейского решения проблемы мигрантов и предостерегают от односторонних шагов в деле противодействия нелегальной миграции. Об этом говорится в опубликованном во вторник так называемом Мезебергском заявлении, принятом по итогам заседания германо-французского совета министров.

"Германия и Франция приняли решение добиваться европейских решений, которые сегодня важны, как никогда прежде. Односторонние, несогласованные меры будут способствовать расколу Европы, разобщению населения и будут угрожать шенгенской системе", - говорится в документе. "Если страны-члены начнут действовать в одностороннем порядке, это может привести в целом к росту миграции в Европу", - отмечается в заявлении.

Берлин и Париж считают необходимым принять эффективные меры по охране внешних границ, усилив [ведомство ЕС по контролю границ] Frontex и организовав на его основе "настоящую европейскую пограничную полицию", и работать над созданием общего миграционного ведомства ЕС, "которое бы гармонизировало практику предоставления убежища в странах-членах и отвечало бы за процедуру рассмотрения заявок на внешних границах Евросоюза".

Кроме того, стороны указывают на необходимость более активного сотрудничества со странами происхождения мигрантов, прежде всего Африки. Они намерены создать рабочую группу по вопросам экономического развития, которая в декабре должна представить свои предложения по оказанию помощи государствам, пострадавшим от последствий миграции.

Проблема противодействия нелегальной миграции сейчас особенно остро стоит в Германии и едва не привела к расколу правящей коалиции.

Совбез ЕС

Франция и ФРГ также считают необходимым провести в ЕС дискуссии о создании новых форматов, таких как Совет безопасности Евросоюза.

"Мы нуждаемся в европейской дискуссии относительно создания новых форматов, например, Совета безопасности ЕС и возможностей более тесной координации внутри ЕС и во время внешних форумов", - отмечается в заявлении.

Единый список на выборах в Европарламент

Париж и Берлин также предложили на выборах в Европарламент с 2024 года создать единый для всех стран ЕС список кандидатов и уменьшить число членов в Еврокомиссии.

"Германия и Франция приняли решение работать над тем, чтобы в Еврокомиссии было меньше членов, чем самих государств, как это предусмотрено Лиссабонским соглашением", - говорится в документе.

Кроме того, стороны хотят "предусмотреть с 2024 года единый список на выборах в Европарламент".

Бюджет еврозоны

Кроме того, Берлин и Париж предлагают сформировать, начиная с 2021 года, единый бюджет еврозоны и проработать вопрос создания европейского стабилизационного фонда по преодолению последствий безработицы.

"Мы предлагаем, начиная с 2021 года, сформировать в рамках ЕС бюджет еврозоны с целью повышения конкурентоспособности, выравнивания и стабилизации ситуации в зоне евро", - отмечается в документе. Как в подчеркивается, средства будут туда поступать "за счет национальных взносов, налоговых поступлений и средств ЕС".

Стратегические решения по бюджету еврозоны будут принимать государства валютного сообщества, решения по расходам будут находиться в компетенции Еврокомиссии.

"Мы изучим вопрос создания европейского стабилизационного фонда для борьбы с безработицей на случай тяжелых экономических кризисов <...> Франция и Германия создадут рабочую группу, которая до саммита ЕС в декабре 2018 года представит конкретные предложения", - отмечается в заявлении.