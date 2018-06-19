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Минюст США изучает вопрос о роли экс-агента ФБР в расследовании по России

Международная панорама
19 июня, 22:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июня. /ТАСС

Питер Стржок, работавший в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, в личной переписке со своей коллегой Лизой Пейдж выражал надежду, что Трамп не станет президентом

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НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровитц ведет расследование по вопросу о том, повлияла ли предвзятость бывшего агента ФБР Питера Стржока на ход расследования приписываемого России вмешательства в предвыборную кампанию в США. Об этом он сообщил в ходе слушаний, состоявшихся во вторник в юридическом комитете палаты представителей.

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Председатель юридического комитета конгрессмен Боб Гудлатт (республиканец от штата Вирджиния) поинтересовался у Хоровитца, могло ли предвзятое отношение Стржока, который в личной переписке с его коллеги юриста ФБР Лизы Пейдж утверждал, что Трамп "не станет" президентом и "мы остановим это", повлиять на ход расследования, касающегося утверждений о предполагаемой причастности России к вмешательству в выборы в США. "Совершенно очевидно, что эти высказывания свидетельствуют о предвзятом отношении", - признал генеральный инспектор на слушаниях, трансляция которых шла по телеканалу Fox News. "Мы приступили к изучению этого вопроса и занимаемся этим сейчас", - добавил он, уточнив при этом, что было еще несколько подобных по содержанию посланий в тот период, когда расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США только начиналось.

Питер Стржок, занимавшийся в ФБР вопросами контрразведки, работал в команде специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследования приписываемых Трампу связей с РФ, однако после того, как стали известны детали его личной переписки, был исключен из числа сотрудников аппарата спецпрокурора.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже год ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года. Свои расследования ведут также ФБР и комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США. На данный момент спецпрокурор предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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