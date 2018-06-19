Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС и Великобритания сохраняют серьезные разногласия по Brexit

Международная панорама
19 июня, 21:58 UTC+3 МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Стороны должны к октябрю закончить подготовку текста Соглашения о выходе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС , 19 июня. Евросоюз и Великобритания сохраняют серьезные разногласия по Brexit в вопросе Ирландии, несмотря на прогресс, достигнутый на переговорах по условиям выхода Лондона из сообщества.

Об этом говорится совместном заявлении ЕС и Великобритании, которое обнародовал во вторник главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.

"Мы продвинулись вперед по некоторым вопросам, касающимся разделения, в отношении которых европейский бизнес нуждается в определенности, таким как таможня, налог на добавленную стоимость, Евроатом, сертификаты на товары", - заявил Барнье.

Между тем в заявлении констатируется наличие "серьезных разногласий" по проблеме протокола о взаимоотношениях между Ирландией, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией, которая покидает Евросоюз в составе Соединенного королевства. "Я хочу подчеркнуть, что Соглашение о выходе [Великобритании из ЕС] должно включать полностью работоспособное решение для Ирландии и Северной Ирландии", - заявил Барнье.

Согласно заявлению, проблема заключается в необходимости обеспечить свободное перемещение людей и товаров через эту границу, тогда как легальный базис для этого исчезнет вместе с выходом Великобритании из Евросоюза. При этом Брюссель и Лондон опасаются, что отсутствие стабильного и действенного решения могут вызвать возобновление сепаратистских настроений в Северной Ирландии.

"Я представлю отчет о состоянии переговоров с Великобританией Европейскому совету [на саммите ЕС в Брюсселе 28-29 июня] и Европарламенту. Сегодня мы сделали важный шаг вперед в этих переговорах, но еще много работы предстоит завершить до октября", - добавил Барнье.

ЕС и Великобритания должны закончить подготовку текста Соглашения о выходе к октябрю этого года, чтоб успеть подписать его и провести ратификацию всеми странами ЕС до даты официального выхода Великобритании - 29 марта 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
Прокуратура Украины готовит новое обвинение капитану задержанного российского судна "Норд"
3
Bloomberg: США в ближайшие часы объявят о выходе из Совета ООН по правам человека
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
6
ФАС возбудила дело из-за рекламы презервативов Durex
7
Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости