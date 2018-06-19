ЕС и Великобритания сохраняют серьезные разногласия по Brexit

ТАСС , 19 июня. Евросоюз и Великобритания сохраняют серьезные разногласия по Brexit в вопросе Ирландии, несмотря на прогресс, достигнутый на переговорах по условиям выхода Лондона из сообщества.

Об этом говорится совместном заявлении ЕС и Великобритании, которое обнародовал во вторник главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.

"Мы продвинулись вперед по некоторым вопросам, касающимся разделения, в отношении которых европейский бизнес нуждается в определенности, таким как таможня, налог на добавленную стоимость, Евроатом, сертификаты на товары", - заявил Барнье.

Между тем в заявлении констатируется наличие "серьезных разногласий" по проблеме протокола о взаимоотношениях между Ирландией, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией, которая покидает Евросоюз в составе Соединенного королевства. "Я хочу подчеркнуть, что Соглашение о выходе [Великобритании из ЕС] должно включать полностью работоспособное решение для Ирландии и Северной Ирландии", - заявил Барнье.

Согласно заявлению, проблема заключается в необходимости обеспечить свободное перемещение людей и товаров через эту границу, тогда как легальный базис для этого исчезнет вместе с выходом Великобритании из Евросоюза. При этом Брюссель и Лондон опасаются, что отсутствие стабильного и действенного решения могут вызвать возобновление сепаратистских настроений в Северной Ирландии.

"Я представлю отчет о состоянии переговоров с Великобританией Европейскому совету [на саммите ЕС в Брюсселе 28-29 июня] и Европарламенту. Сегодня мы сделали важный шаг вперед в этих переговорах, но еще много работы предстоит завершить до октября", - добавил Барнье.

ЕС и Великобритания должны закончить подготовку текста Соглашения о выходе к октябрю этого года, чтоб успеть подписать его и провести ратификацию всеми странами ЕС до даты официального выхода Великобритании - 29 марта 2019 года.