Суд Кишинева признал досрочные выборы мэра столицы Молдавии не соответствующими закону

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Суд Кишинева не утвердил мандат избранного мэром Кишинева лидера "Платформы "Достоинство и Правда" Андрея Нэстасе. Об этом говорится в решении, которое озвучила во вторник вечером судья Родика Вердило.

"Суд не признает законность выборов. Данное решение будет передано в окружной избирательный совет в течение 24 часов. В течение дня с момента провозглашения решения суда может быть подана апелляция. Решение суда окончательное и вступает в силу с момента провозглашения", - сказала она после заседания, которое проходило за закрытыми дверями более пяти часов.

В свою очередь Нэстасе заявил, что оспорит данное решение. "Мы опротестуем это решение суда в Апелляционная палате. В зависимости от того, какое она примет решение, будем действовать дальше", - сказал он после заседания своим сторонникам, протестующим у здания суда. Как сообщил своим сторонникам лидер "Платформы "Достоинство и Правда", "за незаконным вердиктом суда стоит Владимир Плахотнюк", возглавляющий проевропейскую Демократическую партию Молдовы, контролирующую большинство в парламенте и правительство. Политик также призвал своих сторонников к спокойствию и готовности к мирным акциям протеста.

Согласно молдавским законам, суд подтверждает результаты выборов, после чего публикуются их окончательные итоги. Как заявил журналистам бывший член ЦИК Молдавии Штефан Урыту, если выборы будут признаны недействительными, повторных досрочных выборов мэра в этом году не будет, они пройдут по плану уже в 2019 году. Управление городом на этот период будет возложено на временного градоначальника, пояснил он.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур выборов состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем в нем стал Нэстасе, набравший 52,57% голосов и обошедший на 5 процентных пунктов представителя социалистов Ивана Чебана.

Несмотря на то, что избранный мэр должен был занимать свой пост всего один год, прошедшее голосование рассматривалось как праймериз перед предстоящими в конце нынешнего года парламентскими выборами, по итогам которых будет определено, кто сформирует новое правительство.