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Трамп заявил, что посетит Испанию

Международная панорама
19 июня, 22:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, июня. /ТАСС

Президент США не пояснил, когда планирует нанести визит в королевство

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ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что отправится с визитом в Испанию. С такими словами он выступил во время беседы с испанским королем Филиппом VI в Белом доме.

"Я поеду в Испанию. Мы отправимся в Испанию", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов. Американский лидер не пояснил, когда собирается посетить королевство.

Филипп VI планировал пригласить президента в Испанию во время своего визита в США, в свою очередь бывший председатель правительства страны Мариано Рахой также приглашал Трампа в сентябре прошлого года.

Визит королевской четы в США приурочен к 300-летию с момента основания городов Новый Орлеан (штат Луизиана) и Сан-Антонио (штат Техас). Как сообщили в Белом доме, Трамп и его гости "отметили исторические связи между Соединенными Штатами и Испанией, которые служат основой" для партнерских и дружеских отношений между странами сегодня.

В ходе поездки в Соединенные Штаты монархов сопровождает глава внешнеполитического ведомства Испании Жозеп Боррель.

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Персоны
Трамп, Дональд Рахой, Мариано Филипп VI (король Испании)
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