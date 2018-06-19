США хотели бы иметь более прочные отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. США хотят иметь более прочные отношения с Россией, однако у американской администрации пока нет никаких объявлений, касающихся возможной новой встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

У нее поинтересовались, поддерживает ли госсекретарь США Майкл Помпео идею проведения в ближайшее время российско-американского саммита. "Я его об этом не спрашивала. В целом могу сказать, что правительство США, безусловно, предпочло бы иметь более прочные отношения с правительством России. Однако в плане каких-либо встреч [лидеров двух стран] мне объявлять не о чем, это исходило бы от Белого дома", - ответила Науэрт.

В связи с этим официального представителя внешнеполитического ведомства США попросили уточнить, проводится ли в настоящее время с участием Помпео работа, нацеленная на подготовку потенциальных новых переговоров Путина и Трампа. "На этот счет у меня для вас ничего нет", - сказала американский дипломат.

Она также прокомментировала недавние публикации в американской печати, в которых цитировались высказывания Трампа, заявившего коллегам на саммите Группы семи в Канаде, что Крым является российским. "Наша политика в отношении Крыма не менялась", - подчеркнула Науэрт. При этом представитель Госдепартамента отказалась пояснять, выступает ли Помпео, как и Трамп, за восстановление формата Группы восьми с участием России, сославшись на то, что не обсуждала данную тему с руководителем американского внешнеполитического ведомства.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".