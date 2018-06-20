Генеральный секретарь ООН Гутерриш приедет в Россию

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начинает визит в Россию, во время которого проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ожидается встреча генсека с президентом РФ Владимиром Путиным. Гутерриш намерен также посмотреть матч футбольных сборных Португалии и Марокко на чемпионате мира по футболу и принять участие в дискуссии на площадке клуба "Валдай".

Визит генсека ООН в Россию продлится с 20 по 21 июня. О планах встретиться с Путиным и побывать на футболе сам Гутерриш объявил во вторник на пресс-конференции в Осло, где находился с визитом. Пока ни сам Гутерриш, ни пресс-служба Кремля не уточняли, когда состоится встреча с президентом РФ, однако известно, что в среду у генерального секретаря ООН свободна первая половина дня, в то время как на четверг запланирован ряд публичных мероприятий.

По словам генсека, он воспользуется возможностью побывать в России, чтобы обсудить с руководством страны сотрудничество по проблематике ООН на различных направлениях. Гутерриш особенно выделил роль РФ в усилиях всемирной организации, поскольку она входит в число стран - постоянных членов Совета Безопасности.

В 15:00 мск первого дня визита в Россию Гутерриш посетит футбольный матч между сборными Португалии и Марокко, который пройдет на стадионе "Лужники". Очевидно, что Гутерриш, сам португалец по национальности, намерен болеть за соотечественников, которые в первом круге группового турнира сыграли вничью 3:3 со сборной Испании.

О повестке запланированных на четверг переговоров с Лавровым ранее рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, речь пойдет о современном состоянии международных отношений, в том числе о кризисе многосторонности в мировой дипломатии, роли СБ ООН в решении наиболее актуальных международных и региональных проблем, включая Сирию, а также о других вопросах взаимоотношений России с организацией.

В четверг Гутерриш примет участие еще в двух мероприятиях в Москве. Первым из них станет торжественная церемония гашения марки, посвященной 70-летию деятельности России в ООН. В середине дня Гутерриш отправится на площадку Международного дискуссионного клуба "Валдай", чтобы обсудить с его членами и гостями состояние современных международных отношений и роль ООН в их регулировании.