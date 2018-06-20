Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возглавлявший передовую группу по саммиту в Сингапуре сотрудник Белого дома покинет пост

Международная панорама
20 июня, 0:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что Джо Хэгин был ценным сотрудником

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джо Хэгин, который возглавлял передовую группу администрации США по подготовке встречи американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, покидает свой пост. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома.

Он также привел заявление Трампа по поводу ухода Хэгина. "Джо Хэгин был невероятно ценным сотрудником в моей администрации. Он занимался планированием и организацией самых продолжительных и исторических зарубежных поездок из тех, которые когда-либо осуществлялись президентом, и он делал это прекрасно, нам будет не хватать его в нашей команде, а еще больше - в пути. Я благодарю его за выдающуюся службу нашей прекрасной стране", - сказал американский лидер.

По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
2
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
5
Канье Уэст рассказал о влиянии на него убитого XXXTentacion
6
Нетаньяху поблагодарил Трампа за выход США из Совета ООН по правам человека
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости