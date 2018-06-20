Возглавлявший передовую группу по саммиту в Сингапуре сотрудник Белого дома покинет пост

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джо Хэгин, который возглавлял передовую группу администрации США по подготовке встречи американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, покидает свой пост. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома.

Он также привел заявление Трампа по поводу ухода Хэгина. "Джо Хэгин был невероятно ценным сотрудником в моей администрации. Он занимался планированием и организацией самых продолжительных и исторических зарубежных поездок из тех, которые когда-либо осуществлялись президентом, и он делал это прекрасно, нам будет не хватать его в нашей команде, а еще больше - в пути. Я благодарю его за выдающуюся службу нашей прекрасной стране", - сказал американский лидер.

По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.