США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты объявили во вторник о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). О таком решении вашингтонской администрации сообщила постпред США при всемирной организации Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"США официально выходят из СПЧ ООН", - сказала она.

"Мы официально выходим из Совета по правам человека ООН, поскольку еще год назад мы говорили, что сделаем это, если не увидим прогресса", - отметила она.

"Слишком долго Совет по правам человека был защитником нарушителей прав человека и был политически предвзятым. К сожалению, сейчас стало ясно, что наши призывы к реформированию [этого органа] не были услышаны. Нарушители прав человека продолжают находиться [в Совете] и избираться в него. Самые бесчеловечные в мире режимы продолжают формировать критическую повестку, а Совет продолжает политизировать [решения] и переводить стрелки на страны с хорошими послужными списками с точки зрения права человека с тем, чтобы отвлечь внимание от нарушителей и их деяний", - утверждала она.

По версии дипломата, СПЧ ООН - "лицемерная и своекорыстная организация, которая издевается над правами человека". Тем не менее Хейли подчеркнула, что Вашингтон "не отступит от своих обязательств в области прав человека".

Препятствие реформам

Постпред США при ООН обвинила некоторые страны в препятствовании реформированию совета. "Когда мы дали ясно понять, что будем активно проводить реформу Совета, эти страны появились из ниоткуда, чтобы противостоять этому. Россия, Китай, Куба и Египет - все они пытались подорвать наши усилия по реформированию [Совета] в прошлом году", - утверждала она. Среди причин выхода США из организации дипломат назвала "неослабевающую, патологическую кампанию" против Израиля - американского союзника.

Выступавший вместе с Хейли госсекретарь США Майкл Помпео назвал СПЧ ООН "огромным источником позора", а ее действия "проявлением бесстыдного акта лицемерия".

Конгрессмен-демократ Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) заявил, что после выхода из СПЧ США "теряют рычаги влияния" в ООН.

В каком случае США готовы вернуться в СПЧ

Хейли добавила, что Штаты будут готовы вновь присоединиться к Совету по правам человека ООН в том случае, если в этой структуре будет проведена реформа.

"Даже учитывая тот факт, что мы прекращаем наше членство в СПЧ, мы будем стараться укрепить всю структуру участия ООН в [решении] проблем с правами человека. И мы будем уверенно призывать к реформированию СПЧ. Если он будет реформирован, мы будем счастливы вновь стать его членом", - сказала она.

Вашингтон ранее неоднократно выступал с критикой в отношении этой структуры. Американские власти, в частности, обвиняли СПЧ в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в совет не должны входить государства, на территории которых регулярно нарушаются прав человека.

В мае постпред США подвергла критике принятие СПЧ резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе, где с 30 марта в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев. Дипломат утверждала, что структура всемирной организации выражает озабоченность в связи с правомерными действиями "демократической страны", не уделяя должного внимания нарушениям прав человека в Венесуэле, Иране или Мьянме.