Глава Европарламента считает, что миграция поставила под угрозу будущее ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Будущее Евросоюза без решения проблемы миграции находится в опасности. Такое мнение озвучил во вторник вечером глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни в распространенном пресс-службой ЕП кратком видеообращении.

"Мы должны достичь соглашения по миграции на следующем заседании Европейского совета (саммите ЕС 28-29 июня). Главным приоритетом остается защита внешних границ. Без этого решения будущее Европейского союза будет поставлено под угрозу", - заявил он.

Таяни пообещал, что ЕП будет активно работать над решением этой проблемы в тесном взаимодействии с Австрией, которая с 1 июля принимает ротационное председательство в Совете ЕС.

Ранее во вторник дипломатический источник ТАСС сообщил в Брюсселе, что главы государств и правительств ЕС обсудят концепцию реформы европейской миграционной системы на саммите Евросоюза 28-29 июня. Речь, в частности, пойдет о мерах по блокированию смены страны пребывания после получения убежища. Кроме того, участники саммита должны обсудить создание в сопредельных с ЕС государствах центров приема кандидатов на получение убежищ в странах Евросоюза, чтобы затем организовать упорядоченный въезд в сообщества лиц, которым убежище будет предоставлено.

В правящей коалиции ФРГ в минувшие выходные произошел острый политический кризис из-за проблемы мигрантов, контроля границ Германии и высылки из страны нелегалов, грозящий стране расколом коалиции. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила найти решение на европейском уровне и созвать экстренный саммит по миграции, однако Европейский совет заявил, что не видит смысла в экстренном саммите, когда через 10 дней в Брюсселе пройдет плановая двухдневная встреча европейских лидеров, где тема миграции станет основной.