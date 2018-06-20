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CNN: Турция получит от США первые истребители F-35, несмотря на протесты в Конгрессе

Международная панорама
20 июня, 0:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июня. /ТАСС

Как заявил официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс, турецкие пилоты F-35 и специалисты по техническому обслуживанию прибыли на базу ВВС Люк и вскоре начнут подготовку к полетам

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. США уже в четверг, 21 июня, передадут Турции первые истребители пятого поколения F-35, несмотря на противодействие со стороны американских законодателей. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Как он отмечает, эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс. По его словам, церемония, посвященная передаче Турции первых самолетов, состоится в четверг в городе Форт-Уэрт. По словам Эндрюса, "потом два истребителя будут направлены на базу ВВС Люк в штате Аризона".

"Турецкие пилоты F-35 и специалисты по техническому обслуживанию прибыли на базу ВВС Люк и вскоре начнут подготовку к полетам", - отметил Эндрюс. Анкара заявляла о намерениях приобрести более 100 новейших истребителей F-35.

В публикации констатируется, что американские законодатели активно пытались не допустить получения Турцией истребителей. В частности, ранее в июне Сенат Конгресса США принял версию законопроекта о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, согласно которому министр обороны лишается возможности одобрить поставку Турции американских вооружений, в том числе и истребителей F-35 без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Согласно пояснительным материалам к сенатской версии проекта оборонного бюджета, поправка о запрете на продажу Анкаре самолетов включена в него из-за того, что турецкие власти ранее задержали американского священника Эндрю Брансона. Кроме того, в текст, вероятно, войдет призыв к администрации США ввести против Турции санкции в случае закупки С-400. Окончательная формулировка будет выработана после того, как обе палаты Конгресса США согласуют свои версии.

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