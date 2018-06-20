Генсек ООН хотел бы, чтобы США остались в Совете по правам человека

ООН, 20 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предпочел бы, чтобы США оставались в Совете по правам человека. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь больше предпочел бы, чтобы США оставались в Совете по правам человека", - отмечается в документе.

Генсек также отметил, что СПЧ "играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру".

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека.

За последние месяцы Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.