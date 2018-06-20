Нетаньяху поблагодарил Трампа за выход США из Совета ООН по правам человека

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского президента Дональда Трампа за выход США из Совета ООН по правам человека.

"Израиль благодарит президента Трампа, госсекретаря [Майкла] Помпео и [постпреда США при ООН Никки] Хейли за их мужественное решение, направленное против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека", - говорится в распространенном в среду сообщении канцелярии главы израильского правительства.

"Вместо того, чтобы заниматься режимами, которые систематически нарушают права человека, СПЧ навязчиво фокусируется на Израиле - единственной подлинной демократии на Ближнем Востоке, - утверждают в канцелярии премьера. - Решение США выйти из этого предвзятого совета является недвусмысленным заявлением, что уже достаточно, и Израиль приветствует это американское заявление".

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве СПЧ. Она отметила, что Соединенные Штаты могут вернуться в Совет, "если он будет реформирован".