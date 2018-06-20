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Постпред Израиля при ООН приветствовал выход США из Совета по правам человека

Международная панорама
20 июня, 2:14 UTC+3 ООН ООН 20, июня. /ТАСС

Дани Данон выразил признательность госсекретарю Майклу Помпео и американскому постпреду при ООН Никки Хейли за это решение

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ООН, 20 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при ООН во вторник приветствовал решение властей США выйти из Совета по правам человека ООН (СПЧ). В письменном заявлении Дани Данон высказал мнение, что этим шагом американская администрация "подтвердила свою приверженность правде и справедливости".

"Совет по правам человека долго время был противником тех, кого действительно заботит ситуация с правами человека по всему миру. Соединенные Штаты вновь подтвердили свою приверженность правде и справедливости, а также то, что они не приемлют слепой ненависти к Израилю в международных институтах", - отметил Данон. Он так же, как и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, поблагодарил президента США Дональда Трампа, также выразив признательность госсекретарю Майклу Помпео и американскому постпреду при ООН Никки Хейли за это решение, отметил их лидерские качества и призвал "моральное большинство в ООН" привлечь все структуры всемирной организации "к ответственности" за проводимую политику.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека.

За последние месяцы Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в Совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

В мае Хейли подвергла критике принятие СПЧ резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе, где с 30 марта в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев. Дипломат утверждала, что структура всемирной организации выражает озабоченность в связи с правомерными действиями "демократической страны", не уделяя должного внимания нарушениям прав человека в Венесуэле, Иране или Мьянме.

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Темы
Выход США из Совета ООН по правам человека
Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк) Нетаньяху, Биньямин
Страны
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