Постпред Израиля при ООН приветствовал выход США из Совета по правам человека

ООН, 20 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при ООН во вторник приветствовал решение властей США выйти из Совета по правам человека ООН (СПЧ). В письменном заявлении Дани Данон высказал мнение, что этим шагом американская администрация "подтвердила свою приверженность правде и справедливости".

"Совет по правам человека долго время был противником тех, кого действительно заботит ситуация с правами человека по всему миру. Соединенные Штаты вновь подтвердили свою приверженность правде и справедливости, а также то, что они не приемлют слепой ненависти к Израилю в международных институтах", - отметил Данон. Он так же, как и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, поблагодарил президента США Дональда Трампа, также выразив признательность госсекретарю Майклу Помпео и американскому постпреду при ООН Никки Хейли за это решение, отметил их лидерские качества и призвал "моральное большинство в ООН" привлечь все структуры всемирной организации "к ответственности" за проводимую политику.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека.

За последние месяцы Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в Совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

В мае Хейли подвергла критике принятие СПЧ резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе, где с 30 марта в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев. Дипломат утверждала, что структура всемирной организации выражает озабоченность в связи с правомерными действиями "демократической страны", не уделяя должного внимания нарушениям прав человека в Венесуэле, Иране или Мьянме.