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Генсек ООН прибыл в Москву

Международная панорама
20 июня, 1:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Антониу Гутерриш планирует встретиться с главой государства Владимиром Путиным, а также посмотреть матч чемпионата мира

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Москву, где планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и посетить матч Португалия - Марокко на чемпионате мира по футболу. По информации ТАСС, самолет с Гутерришем приземлился в одном из столичных аэропортов.

Визит Гутерриша в Россию продлится два дня. Его переговоры с Лавровым пройдут в четверг, а в среду генсек пойдет на футбол в "Лужники". Дату встречи с Путиным пока не объявлял ни Кремль, ни пресс-служба Гутерриша.

Гутерриш ранее заявил, что намерен использовать поездку в РФ, чтобы обсудить с руководством страны сотрудничество по проблематике ООН на различных направлениях. В программе генерального секретаря также участие во встрече международного дискуссионного клуба "Валдай".

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Персоны
Гутерриш, Антониу Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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