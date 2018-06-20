Президент Литвы утверждает, что ее страна должна быть готова к нападению России

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что ее страна должна быть готова к нападению со стороны России. С таким утверждением она выступила в опубликованном во вторник интервью немецкому интернет-изданию Der Spiegel.

"Угроза будет значительной, если мы не будем готовы к обороне", - сказала она, отвечая на вопрос репортера о том, насколько, по ее мнению, серьезна опасность нападения со стороны России.

"Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы - ментально, политически, технологически, сердцем и душой", - считает Грибаускайте. Она высказала мнение, что российские силы у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews заявил, что идеи о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и другие страны могут возникнуть "только в воспаленном мозгу", а НАТО использует эту фейковую логику, чтобы оправдать "реальное развертывание тяжелых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией". По его словам, помимо размещения американских, британских, канадских, германских бригад в Прибалтике и Польше, "ведется речь о том, чтобы качественно нарастить развертывание и "под сурдинку" российской вымышленной и надуманной угрозы закрепить господство США через Североатлантический альянс в Европе".

Грибаускайте уже не раз утверждала, что Россия якобы может напасть на Прибалтику. В прошлом году в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН она даже заявила, что РФ отрабатывает сценарии нападения на соседние страны на учениях "Запад-2017".